Y AHORA QUIÉN INFORMA SOBRE LOS CASOS DE CORONAVIRUS?-MIRAMAR

ESTUVO EN CUARENTENA, Y POR MOTIVOS QUE SE DESCONOCEN Y NO LE HABÍAN REALIZADO TODAVÍA EL HISOPADO, AL CUMPLIR EL DECIMO SEGUNDO DÍA APARENTEMENTE PRESENTA EL CUADRO DE CORONAVIRUS RECIÉN EL MARTES HICIERON EL HISOPADO PARECE
A LAS 11HS. DARÁ CONFERENCIA DE PRENSA EL INTENDENTE EN EL HCD.
LOS MEDIOS QUE HAN INFORMADO ESTO NO SON OFICIALES.
INFORMÓ FIGAALVARADO
A LAS 11.00 EL INTENDENTE CONFIRMÓ EL CASO DONDE UNA ENFERMERA QUE TRABAJA EN UN CENTRO HOSPITALARIO (HUSEY) EN MAR DEL PLATA DIO HOY TEMPRANA LAS HORAS DEL DÍA POSITIVO. ESTÁ CONTENIDA Y CUSTODIADA SANITARIAMENTE EN SU VIVIENDA Y NO TUVO CONTACTOS CON PERSONAS LOCALES.
MAS INFO DE HOY EN: https://www.figaalvarado.com/2020/07/la-amenaza-de-la-fase-3-movio-todos-y.html
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