.

.

Y AHORA QUIÉN INFORMA SOBRE LOS CASOS DE CORONAVIRUS?-MIRAMAR

DEBIDO A QUE ANDA DANDO VUELTAS UNA NOTICIA DONDE UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO CONTRAJO CORONAVIRUS, ESPERAMOS A QUE EL MUNICIPIO DE LA NOTICIA.
ESTUVO EN CUARENTENA, Y POR MOTIVOS QUE SE DESCONOCEN Y NO LE HABÍAN REALIZADO TODAVÍA EL HISOPADO, AL CUMPLIR EL DECIMO SEGUNDO  DÍA APARENTEMENTE PRESENTA EL CUADRO DE CORONAVIRUS RECIÉN EL MARTES HICIERON EL HISOPADO  PARECE

NOSOTROS POSEÍAMOS UNA INFORMACIÓN, PERO COMO EL MUNICIPIO NOS PIDIÓ COMO EL CASO DE NICANOR OTAMENDI DE QUE ELLOS DAN LA NOTICIA, NOS REMITIMOS A ESA ORDEN QUE EN HORAS DE LA MAÑANA NOS ENVIARON COMO POSITIVA.

 A LAS 11HS. DARÁ CONFERENCIA DE PRENSA EL INTENDENTE EN EL HCD.
LOS MEDIOS QUE HAN INFORMADO ESTO NO SON OFICIALES.
INFORMÓ FIGAALVARADO
A LAS 11.00 EL INTENDENTE CONFIRMÓ EL CASO DONDE UNA ENFERMERA QUE TRABAJA EN UN CENTRO HOSPITALARIO (HUSEY) EN MAR DEL PLATA DIO HOY TEMPRANA LAS HORAS DEL DÍA POSITIVO. ESTÁ CONTENIDA Y CUSTODIADA SANITARIAMENTE EN SU VIVIENDA Y NO TUVO CONTACTOS CON PERSONAS LOCALES.

MAS INFO DE HOY EN: https://www.figaalvarado.com/2020/07/la-amenaza-de-la-fase-3-movio-todos-y.html


a la/s

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )