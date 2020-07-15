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VENÍAN DE NECOCHEA Y QUERÍAN ENTRAR A LA CIUDAD SIN SER VISTOS-MIRAMAR


19.35HS: DEBIDO A LA PANDEMIA REGISTRADA POR TODA LA PROVINCIA, SE AGUDIZAN LOS CONTROLES DE TRÁNSITO POR PARTE DE POLICÍA LOCAL Y MUNICIPALIDAD DE GRAL. ALVARADO.

NOS INFORMAN QUE POR AVENIDA 23 AL FONDO, UNA PICK UP CON DOS SUJETOS PROVENIENTES DE NECOCHEA, QUISIERON BURLAR RETENES.

LA POLICÍA  Y COMANDO RURAL LOS DEMORAN DONDE ADUCÍAN QUE IBAN A LA CASA DE UN AMIGO.
FUERON INFRACCIONADOS Y ENVIADOS DE NUEVO A SU CIUDAD NATAL
INFORMÓ  EN PRIMICIA FIGAALVARADO

a la/s

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