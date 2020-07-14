VECINOS DE LA ZONA MAÑANA SE REUNIRÁN EL VIERNES 17 A LAS 10HS.EN EL CENTRO DE JUBILADOS DE ESA LOCALIDAD.
FUE INVITADO EL DEFENSOR DEL PUEBLO
DR.ENRIQUE MARCELO HONORES.
HAY QUEJAS DE VECINOS QUE DICEN QUE HAY BANDAS O BANDA DELICTIVA EN LA ZONA, QUE SE HAN HECHO DENUNCIAS PERO TODAVÍA NI NOTICIAS DE ALGÚN APRESADO.
UN COMERCIANTE DE UNA HOSTERÍA DENUNCIÓ EL ROBO DE BOMBA CENTRÍFUGA Y GARRAFA.
TAMBIÉN INFORMARON QUE NO TIENEN PERSONAL NI MEDIOS PARA COMBATIR LOS ROBOS DE ESTA VILLA BALNEARIA.
CON RESPECTO A ESTE TEMA NOS COMUNICAMOS CON EL JEFE DISTRITAL POLICIAL, CRÍO INSPECTOR, Y NOS DIJO QUE HACE MÁS DE DOS MESES QUE NO RECIBE DENUNCIA DE HECHOS DEL LUGAR, Y SI HAY ALGO QUE SE LE COMUNIQUE DIRECTAMENTE LA PROBLEMÁTICA A SU DESPACHO EN MIRAMAR.
LA GENTE TIENE MIEDO EN DENUNCIAR LOS CASOS.
VEREMOS QUE SUCEDE, HAY MUCHAS PREGUNTAS Y HAY QUE TRATAR DE CONTESTARLAS.
INFORMÓ EN PRIMICIA FIGAALVARADO
¿QUE SUCEDE MAR DEL SUD CON EL TEMA SEGURIDAD?
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