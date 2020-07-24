LLAMADO SOLIDARIO-MIRAMAR

LLAMADO SOLIDARIO:
UNA MUJER NOS PIDE SI ALGÚN ALMA CARITATIVA PUEDE DARLE UN COLCHÓN Y ROPA PARA SU HIJO DE 2 AÑOS. POSEE SU CASA BAJO EL AGUA Y PERDIÓ CASI TODO.
CALLE 78 ENTRE 19 Y 21, AHORA ELLA VIVE EN CASA DE SU MADRE CALLE 15 Nº 5677
SE LLAMA ESTEFANÍA Y ESPERA AYUDA.
YA SE LE DIO DIRECCIÓN Y A QUIÉN TIENE QUE ENTREVISTAR EN DESARROLLO HUMANO.
SOLO HACEMOS LO QUE PODEMOS EN FIGAALVARADO. ESPEREMOS DAR SOLUCIÓN A ESTA MUJER…MUCHAS GRACIAS.
ESTEFANÍA SEQUEIRA CEL 2291570028
INFORMÓ FIGAALVARADO
No hay comentarios :
Publicar un comentario