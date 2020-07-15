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DOS ABUELOS NOS PIDIERON ¡POR FAVOR! TRATAR DE QUE REPAREN ESTAS CALLES RURALES-MAR DEL SUD


UN MATRIMONIO MAYOR, NOS ENVIÓ ESTAS FOTOS, DONDE EN CALLES 90-53 Y 100, LAS CALLES SE ENCUENTRAN INTRANSITABLES.

SE HA PEDIDO ENTOSCAR EL LUGAR Y NADA, TODO COMO SIEMPRE, SOLO HABÍAN REPARADO LA 100 HASTA LA EUFEMIA, PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN IR A LA ESCUELA, PERO LOS CAMIONES, LA DESTRUYERON.
SE PIDE A PERSONAL QUE HAGAN REPARACIÓN EN EL LUGAR, YA QUE LA MOVILIDAD DE ESTAS PERSONA, UNA RENAULT  SANDERO, HOY ROMPIÓ SU PARTE DELANTERA AL TRATAR DE LLEGAR A SU VIVIENDA.
INFORMÓ FIGAALVARADO  


a la/s

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