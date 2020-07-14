DESTRUYEN VIVIENDA DE MUJER DISCAPACITADA EN BARRIO COPACABANA-MIRAMAR

NO ES CUENTO DE MISTERIO...NADA SE PARECE A LA CRUEL REALIDAD.
LA CASA SE ENCONTRABA CERRADA
EN EL BARRIO DE COPACABANA, Y DÍAS ATRÁS EN CALLE URUGUAY AL 1800, EN UNA VIVIENDA SENCILLA, SIN LUJOS. LA PROPIETARIA, UNA MUJER, MAESTRA CON PROBLEMAS MOTRICES Y PACIENTE ONCOLÓGICA, SE VIO A DENUNCIAR SU CASA DESTRUÍDA, EN FORMA FRACCIONADA.
NOS CONTÓ QUE ESTA FINCA EN EL LAPSO 3 DÍAS, POR UN SUJETO CON MOVILIDAD EN EL LUGAR.
REALIZÓ VARIOS BOQUETES EN ESTA CASA, SUPUESTAMENTE UTILIZANDO UNA CAMIONETA O ALGO SIMILAR, ROBANDO LAS PERTENENCIAS DEL LUGAR.
LAS CALLES ESTÁN TOTALMENTE ANEGADAS Y NO SE PUEDE TRANSITAR CON VEHÍCULOS, ENCIMA, SEGÚN NOS CONTÓ LA SEÑORA, HAY UN SUJETO QUE CERRÓ CALLES DEL LUGAR CON ALAMBRE PERIMETRAL O SIMILAR , Y ESO ES DELITO FEDERAL.
ESTA NOTICIA YA FUE EXPLICADA EN EL CANAL DE CRÓNICA TV.
LA DUEÑA REALIZÓ YA TRES DENUNCIAS, DONDE HOY SE PRESENTARÁN PENALISTAS POLICIALES.
LA MUJER SE ENCUENTRA MUY ANGUSTIADA Y LLORA CONSTANTEMENTE, AGRAVANDO SU ESTIMA, NO FAVORECIENDO SU CUADRO ACTUAL.
ABAJO EXPONEMOS LAS FOTOGRAFÍAS ENVIADAS DEL LUGAR DAÑADO Y DE LAS CALLES INTRANSITABLES Y CREEMOS QUE HABRÁ RESOLUCIONES PRONTAMENTE EN ESTE CASO.
INFORMÓ FIGAALVARADO - EXCLUSIVO
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