UN CONDUCTOR DE AMBULANCIAS CONTRAJO CORONAVIRUS DONDE DIO POSITIVO EN LAS ÚLTIMAS HORAS.
DEBIDO A SU TRABAJO, TODA LA CIUDAD DE MIRAMAR Y ALEDAÑOS TUVO QUE SER RASTREADA PARA LOCALIZAR LOS CONTACTOS QUE TUVO ESTE SEÑOR, DONDE DESPARRAMÓ, SIN SABERLO EL VIRUS LETAL.
YA HAY APROXIMADAMENTE 3 OFICIALES POLICIALES SEPARADOS Y EN AISLAMIENTO DE CUARENTENA Y PERSONAL DEL MARINO CASSANO.
HASTA EL MOMENTO NO HAY CUADROS SEVEROS Y ESPEREMOS QUE SEAN LEVES LOS QUE SE REGISTREN.
LOS FUNCIONARIOS DE SALUD TRABAJAN RÁPIDAMENTE PARA TRATAR QUE ESTO NO SE PROPAGUE.
LA FOTO DEL CONDUCTOR SE VIRALIZÓ POR LOS MEDIOS CONOCIDOS, PERO NO PONDREMOS NINGUNA REFERENCIA NI NOMBRE HASTA QUE LA MUNICIPALIDAD DE GRAL. ALVARADO LO HAGA.
NO SE SABE SI SE VOLVERÁ A ALGUNA FASE MENOR A LA QUE ESTÁ EN ESTOS MOMENTOS, UN DESCUIDO GRANDE COMO UN ELEFANTE....PERO ASÍ SON LAS COSAS.
INFORMÓ FIGAALVARADO
DEBIDO AL 2DO. CORONAVIRUS YA HAY GENTE AISLADA-MIRAMAR
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