.

.

PUDO SER FATAL: ACCIDENTE RUTA 88: COLISIONA CAMIONETA SANITARIA DE OTAMENDI CON TRAFIC


SE REGISTRÓ UN ACCIDENTE ALTURA DEL RETÉN POLICIAL Y LA POLOLA A 6 KM DE LA LOCALIDAD DE CTE. NIC. OTAMENDI.

LOS VEHÍCULOS SE DIRIGÍAN DE MANO CONTRARIA, CON OCUPANTES, DONDE COLISIONAN DE FRENTE.

 LA CAMIONETA PERTENECIENTE A LA UNIDAD SANITARIA OTAMENDI, Y UNA TRAFIC DE MANO CONTRARIA HACIA MAR DEL PLATA.


 LOS DOS OCUPANTES DE LA UNIDAD SANITARIA FUERON TRASLADADOS AL HIGA PARA SU OBSERVACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN UNO DE LOS  OCUPANTES DE LA TRÁFIC CON FRACTURA.
 ESTO SUCEDIÓ APROXIMADAMENTE A LAS 14.30HS.
NO HAY FALLECIDOS
IFORMÓ EN PRIMICIA  FIGAALVARADO
a la/s

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )