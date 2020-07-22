PUDO SER FATAL: ACCIDENTE RUTA 88: COLISIONA CAMIONETA SANITARIA DE OTAMENDI CON TRAFIC
LOS VEHÍCULOS SE DIRIGÍAN DE MANO CONTRARIA, CON OCUPANTES, DONDE COLISIONAN DE FRENTE.
LA CAMIONETA PERTENECIENTE A LA UNIDAD SANITARIA OTAMENDI, Y UNA TRAFIC DE MANO CONTRARIA HACIA MAR DEL PLATA.
LOS DOS OCUPANTES DE LA UNIDAD SANITARIA FUERON TRASLADADOS AL HIGA PARA SU OBSERVACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN UNO DE LOS OCUPANTES DE LA TRÁFIC CON FRACTURA.
ESTO SUCEDIÓ APROXIMADAMENTE A LAS 14.30HS.
NO HAY FALLECIDOS
IFORMÓ EN PRIMICIA FIGAALVARADO
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