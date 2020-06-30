21 HS: EN ZONA DE BARRIO AEROPARQUE, POR MOTIVOS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, SUJETOS FORMAN UNA RIÑA, DONDE UNO DE ELLOS SALE HERIDO DE ARMA BLANCA, PRODUCTO DE UN PUNTAZO REALIZADO POR OTRO SUJETO.
FUE DERIVADO AL HOSPITAL PARA SU ATENCIÓN.
AL PARECER TIENEN PROBLEMAS DE VIEJA DATA ENTRE ELLOS.
ACTÚA POLICÍA LOCAL.
NOTICIA ENVIADA POR WHATSAPP
INFORMÓ FIGAALVARADO
RIÑA TERMINA CON UN HERIDO DE ARMA BLANCA-BARRIO AEROPARQUE-MIRAMAR
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