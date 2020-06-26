MARCHA EN PROTESTA POR ROBOS EN MAR DEL SUD

HOY A LAS 10.30HS., SE HIZO UNA MARCHA DE PROTESTA FRENTE A LA DELEGACIÓN DE MAR DEL SUD.
EN REPUDIO A LOS ROBOS REITERADOS EN LA ZONA.
EN REPUDIO A LOS ROBOS REITERADOS EN LA ZONA.
OCURRIÓ UN HECHO DONDE A UNA JOVEN LE SUSTRAEN SU CELULAR, Y ESTA MUJER SE DIRIGIÓ A LA CASA DE UNO DE LOS ACUSADOS DEVOLVIÉNDOLE EL CELULAR, PREVIO PALIZA DE POR MEDIO.
LA DESFIGURARON LA CARA, LE PARTIERON LOS DIENTES Y ESTAS PERSONAS, SUPUESTAMENTE TRABAJAN PARA EL MUNICIPIO, DONDE EL DELEGADO, SEGÚN ESTAS DENUNCIANTES, NO REALIZA ACCIONES O DENUNCIA ALGUNA CONTRA LOS SUJETOS.
11.19hs: TANTO EL DELEGADO, SR. PÉREZ, COMO POLICÍA NO SE ENCONTRARON EN EL LUGAR.
LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA MARCHA PIDEN QUE LA POLICÍA ESTE MÁS PRESENTE ENTREGANDO UN PETITORIO, COSA QUE NO PUDIERON HACER.
LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA MARCHA PIDEN QUE LA POLICÍA ESTE MÁS PRESENTE ENTREGANDO UN PETITORIO, COSA QUE NO PUDIERON HACER.
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INFORMÓ EN EXCLUSIVA FIGAALVARADO
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