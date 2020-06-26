.

.

MARCHA EN PROTESTA POR ROBOS EN MAR DEL SUD

HOY A LAS 10.30HS., SE HIZO UNA MARCHA DE PROTESTA FRENTE A LA DELEGACIÓN DE MAR DEL SUD.
EN REPUDIO A LOS  ROBOS REITERADOS EN LA ZONA.

OCURRIÓ UN HECHO DONDE A UNA JOVEN LE SUSTRAEN SU CELULAR, Y ESTA MUJER SE DIRIGIÓ A LA CASA DE UNO DE LOS ACUSADOS DEVOLVIÉNDOLE EL CELULAR, PREVIO PALIZA DE POR MEDIO.

LA DESFIGURARON LA CARA, LE PARTIERON LOS DIENTES Y ESTAS PERSONAS, SUPUESTAMENTE TRABAJAN PARA EL MUNICIPIO, DONDE EL DELEGADO, SEGÚN ESTAS DENUNCIANTES, NO REALIZA  ACCIONES O DENUNCIA ALGUNA CONTRA LOS SUJETOS.

11.19hs: TANTO EL DELEGADO, SR. PÉREZ, COMO POLICÍA NO SE ENCONTRARON EN EL LUGAR. 
LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA MARCHA PIDEN QUE LA POLICÍA ESTE MÁS PRESENTE ENTREGANDO UN PETITORIO, COSA QUE NO PUDIERON HACER.

ENVÍO POR WHATSAPP - VERONICA
INFORMÓ EN EXCLUSIVA FIGAALVARADO

a la/s

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )