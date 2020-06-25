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MAÑANA MARCHAN EN PROTESTA POR ROBOS EN LA ZONA-MAR DEL SUD


MAÑANA  A LAS 10.30HS., SE HARÁ UNA MARCHA DE PROTESTA FRENTE A LA DELEGACIÓN DE MAR DEL SUD POR ROBOS REITERADOS EN LA ZONA.
APARENTEMENTE SON DOS PERSONAS LAS CUALES FUERON CAPTADAS POR LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD.

OCURRIÓ UN HECHO DONDE A UNA JOVEN LE SUSTRAEN SU CELULAR, DONDE ESTA MUJER SE DIRIGIÓ A LA CASA DE UNO DE LOS ACUSADOS DEVOLVIÉNDOLE EL CELULAR, PREVIO PALIZA DE POR MEDIO.

LA DESFIGURARON LA CARA, LE PARTIERON LOS DIENTES Y ESTAS PERSONAS, SUPUESTAMENTE TRABAJAN PARA EL MUNICIPIO, DONDE EL DELEGADO, SEGÚN ESTAS DENUNCIANTES, NO REALIZA  ACCIONES O DENUNCIA ALGUNA CONTRA LOS SUJETOS.

LAS PERSONAS QUE IRÁN A LA MARCHA QUIEREN QUE EL DELEGADO Y LA POLICÍA ESTEN MÁS PRESENTES.
DIRIGIRSE CON PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL, CON BARBIJO PUESTO.
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INFORMÓ FIGAALVARADO

a la/s

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