MAÑANA MARCHAN EN PROTESTA POR ROBOS EN LA ZONA-MAR DEL SUD

MAÑANA A LAS 10.30HS., SE HARÁ UNA MARCHA DE PROTESTA FRENTE A LA DELEGACIÓN DE MAR DEL SUD POR ROBOS REITERADOS EN LA ZONA.
APARENTEMENTE SON DOS PERSONAS LAS CUALES FUERON CAPTADAS POR LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD.
OCURRIÓ UN HECHO DONDE A UNA JOVEN LE SUSTRAEN SU CELULAR, DONDE ESTA MUJER SE DIRIGIÓ A LA CASA DE UNO DE LOS ACUSADOS DEVOLVIÉNDOLE EL CELULAR, PREVIO PALIZA DE POR MEDIO.
LA DESFIGURARON LA CARA, LE PARTIERON LOS DIENTES Y ESTAS PERSONAS, SUPUESTAMENTE TRABAJAN PARA EL MUNICIPIO, DONDE EL DELEGADO, SEGÚN ESTAS DENUNCIANTES, NO REALIZA ACCIONES O DENUNCIA ALGUNA CONTRA LOS SUJETOS.
LAS PERSONAS QUE IRÁN A LA MARCHA QUIEREN QUE EL DELEGADO Y LA POLICÍA ESTEN MÁS PRESENTES.
DIRIGIRSE CON PROTOCOLO DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL, CON BARBIJO PUESTO.
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INFORMÓ FIGAALVARADO
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