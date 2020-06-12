21HS. APROXIMADAMENTE EN CALLES ERRAMOUSPE Y 7 DE ABRIL, SUJETOS (2 O 3) REALIZAN UNA ENTRADERA A UNA VIVIENDA, DONDE REDUCEN Y ATAN A UNA PERSONA, SUPUESTAMENTE A CONFIRMAR SUSTRAEN ELEMENTOS Y DINERO DEL LUGAR.
SEGÚN INFORMACIÓN DE UN VECINO, UNO O DOS SUJETOS ESTABAN ARMADOS.
PERSONAL POLICIAL ACTUALMENTE ESTÁ TRABAJANDO EN EL LUGAR DEL HECHO.
MAÑANA DARÁN EN EL PARTE POLICIAL LO SUCEDIDO EN ÉSE LUGAR.
INFORMÓ FIGAALVARADO
ENTRADERA EN UNA VIVIENDA-PARQUEMAR-MIRAMAR
Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )
No hay comentarios :
Publicar un comentario