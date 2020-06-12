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ENTRADERA EN UNA VIVIENDA-PARQUEMAR-MIRAMAR

21HS. APROXIMADAMENTE EN CALLES ERRAMOUSPE Y 7 DE ABRIL, SUJETOS (2 O 3) REALIZAN UNA ENTRADERA A UNA VIVIENDA, DONDE REDUCEN Y ATAN A UNA PERSONA, SUPUESTAMENTE A CONFIRMAR SUSTRAEN ELEMENTOS Y DINERO  DEL LUGAR.

SEGÚN INFORMACIÓN DE UN VECINO,  UNO O DOS SUJETOS ESTABAN ARMADOS.
PERSONAL POLICIAL ACTUALMENTE ESTÁ TRABAJANDO EN EL LUGAR DEL HECHO.
MAÑANA DARÁN EN EL PARTE POLICIAL LO SUCEDIDO EN ÉSE LUGAR.
INFORMÓ FIGAALVARADO
a la/s

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