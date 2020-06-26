HOY A LAS 12.15HS, DOS SUJETOS PERPETRARON UN ROBO EN CALLE 7 AL 1300.
DONDE UNA MUJER SE VIO ABORDADA POR LOS MALVIVIENTES DENTRO DE SU VIVIENDA.
MEDIANTE INTIMIDACIONES LE SUSTRAEN 19 MIL PESOS, PRODUCTO DE ALGÚN COBRO BANCARIO Y AL INTENTAR HUIR, CON UNA MOTO QUE HABÍAN ESCONDIDO PARA SU HUIDA, SON ATRAPADOS POR POLICÍA LOCAL.
AMBOS MAYORES DE EDAD, QUE YA FUERON DERIVADOS AL PENAL Nº44 DE BATÁN, DONDE MAÑANA COMPADECERÁN EN LOS ESTRADOS PERTINENTES.
LA MUJER FUE ATENDIDA POR PERSONAL DEL MARINO CASSANO, VÍCTIMA DE UNA CRISIS NERVIOSA POR LO SUCEDIDO.
LA POLICÍA ACTUÓ RÁPIDAMENTE Y PUDO ATRAPAR A ESTOS DELINCUENTES.
DESCONOCEMOS SI ESTABAN ARMADOS
INFORMÓ FIGAALVARADO EN PRIMICIA
,DOS SUJETOS DERIVADOS A BATÁN-MIRAMAR
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