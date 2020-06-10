DOS GOLPEADORES MENOS: SE DETUVIERON A DOS SUJETOS POR HABER AGREDIDO A SUS PAREJAS-MIRAMAR

CON INFORMACIÓN DE LA FISCAL LOCAL DRA. FLORENCIA SALAS, AGRADECIENDO EL APOYO VERTIDO POR COMISARÍA DE LA MUJER Y DIRECCIÓN DE LA POLÍTICA DE GÉNEROS EN ESTA LOCALIDAD, EN EL DÍA DE HOY SE DETIENEN A DOS SUJETOS POR AGRESIÓN A DOS FEMENINAS, AMBOS CASOS NO TIENEN NADA QUE VER EL UNO CON EL OTRO.
LA PROBLEMÁTICA CITA EL DÍA 31 de MAYO A UN HOMBRE DE 34 AÑOS Y EL 6 JUNIO EN BARRIO LAS FLORES A OTRO MASCULINO DE 38 AÑOS, AMBOS FUERON LOS CAUSANTES DE AGRESIONES EN DISTINTOS LUGARES CONTRA SUS PAREJAS.
HOY PERSONAL DE COMISARÍA DE LA MUJER Y DIRECCIÓN DE LA POLÍTICA DE GÉNEROS EN ESTA LOCALIDAD, CONJUNTAMENTE CON POLICÍA LOCAL A LA ORDEN DE FISCALÍA DESCENTRALIZADA DETERMINARON SU DETENCIÓN Y SON LLEVADOS A LA CIUDAD DE BATÁN DONDE MAÑANA TENDRÁN QUE DECLARAR EN LOS ESTRADOS DE MAR DEL PLATA.
LA PENAS QUE SE DARÍA EN ESTOS CASOS ES DE:
LESIONES LEVES AGRAVADA POR EL VÍNCULO PENA DE 2 MESES A 2 AÑOS EN EL PRIMER CASO- SEGUNDA DETENCIÓN MÍNIMO SEIS MESES A 3 AÑOS EN EL SEGUNDO CASO DONDE PODRÍA ELEVARSE LA PENA, YA QUE LA MUJER AGREDIDA SUFRE PÉRDIDA DENTAL.
INFORMÓ FIGAALVARADO EN EXCLUSIVIDAD
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