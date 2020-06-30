SE RUEGA A LOS AMIGOS BRINDAR UNA CADENA DE ORACIÓN PARA FABIÁN CASCO, QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE PRENSA DE GRAL. ALVARADO.
SU ESTADO ES CRÍTICO Y ESTÁ INTERNADO EN LA SALA COMÚN INTENSIVA DEL HIGA, EN MAR DEL PLATA, DEBIDO A UNA AFECCIÓN QUE AFECTA SU SALUD.
DESDE LA REDACCIÓN LE ENVIAMOS NUESTRAS FUERZAS PARA ESTOS DELICADOS MOMENTOS.
DELICADO ESTADO DE SALUD DE FABIÁN CASCO-MIRAMAR-SE PIDE ORACIÓN
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