15.00HS: EN AVENIDA 12 Y 23, UN COLECTIVO QUE REALIZA TRAYECTOS LOCALES ES DIVISADO POR CIUDADANOS, LOS CUALES CON CIERTAS DUDAS PREGUNTAN SI ESTÁ BIEN QUE ESTE MICRO TRABAJE EN LA CIUDAD.
SE COMUNICÓ ESTO A ALERTA CIUDADANA, DONDE DIRECTAMENTE INFORMÓ A POLICÍA LOCAL.
EFECTIVOS POLICIALES ENTREVISTARON AL CHOFER INFORMÁNDOLE DE LA INFRACCIÓN COMETIDA.
HAY UN DECRETO NACIONAL QUE SE DEBE CUMPLIR-
CREEMOS QUE SERÁ SANCIONADO EL CONDUCTOR Y LA EMPRESA.
ESPERAMOS RESPUESTA POLICIAL.
PRIMICIA DE FIGAALVARADO
SEGÚN INFORMACIONES QUE BRINDAN CIUDADANOS, ESTE MICRO CUMPLE LOS TRASLADOS DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL PARQUE EÓLICO, COSA QUE NO ESTÁBAMOS INFORMADOS DE ESTA ACCIÓN, COMO TAMPOCO PERSONAL POLICIAL.
COLECTIVO DE LINEA LOCAL FUNCIONA PESE AL DECRETO NACIONAL-MIRAMAR
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