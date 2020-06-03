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CLAUSURAN FRIGORÍFICO POR CARNE PORCINA SIN SELLOS HABILITANTES-MIRAMAR

EN HORAS DE LA MAÑANA Y EL MEDIODÍA PERSONAL DE INSPECCIÓN REALIZARON UN SECUESTRO DE CARNES PORCINAS PROCEDENTE DE FAENAS CLANDESTINAS REALIZANDO LA DEBIDA CLAUSURA AL LOCAL UBICADO EN 27 Y 36.

EL MATADERO DE 1 Y 92 SE MANTIENE CERRADO.
DEBERÁ COMPADECER EN EL JUZGADO LOCAL EL DUEÑO DE LA FIRMA.
FOTOS RECIBIDAS DE UN VECINO DE LA ZONA.

INFORMÓ FIGAALVARADO
a la/s

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