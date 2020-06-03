EN HORAS DE LA MAÑANA Y EL MEDIODÍA PERSONAL DE INSPECCIÓN REALIZARON UN SECUESTRO DE CARNES PORCINAS PROCEDENTE DE FAENAS CLANDESTINAS REALIZANDO LA DEBIDA CLAUSURA AL LOCAL UBICADO EN 27 Y 36.
EL MATADERO DE 1 Y 92 SE MANTIENE CERRADO.
DEBERÁ COMPADECER EN EL JUZGADO LOCAL EL DUEÑO DE LA FIRMA.
FOTOS RECIBIDAS DE UN VECINO DE LA ZONA.
INFORMÓ FIGAALVARADO
CLAUSURAN FRIGORÍFICO POR CARNE PORCINA SIN SELLOS HABILITANTES-MIRAMAR
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