20.10HS: POR ORDEN DEL FISCAL JUZGADO Nº4 DOCTOR TAPIA DE MAR DEL PLATA, CON EL AYUDANTE DE FISCALÍA DESCENTRALIZADA DE GRAL. ALVARADO MARTÍN SPEZIA, JUNTO A PERSONAL DE DROGAS ILÍCITAS, LUEGO DE INVESTIGAR ESTE CASO DURANTE CASI UN AÑO, DONDE UNA MUJER FUE DETENIDA POR VENTA DE DROGAS EN ESTA CIUDAD, SE LLEVÓ A CABO EL ALLANAMIENTO EN LA UNIDAD CARCELARIA DE BATÁN.
EL 21 DE MAYO SE REALIZÓ UN ALLANAMIENTO EN 7 DE ABRIL Y LOS NOGALES, DONDE FUE DETENIDA UNA FEMENINA POR VENTA DE DROGAS.
ALLÍ, UN HOMBRE QUE ES LA PAREJA DE LA DETENIDA, CUMPLE PENA POR OTROS CARGOS Y AHORA SE LE SUMA LA COMPLICIDAD DE TENER VENTA DE DROGAS. ESTE SUJETO CUANTA CON FRONDOSO PRONTUARIO.
EN ESTOS MOMENTOS SE TERMINA DE REALIZAR DICHO ALLANAMIENTO SOBRE DROGAS EN LA UNIDAD PENITENCIARIA Nº44 DE BATÁN.
LOCALIZARON VARIOS CELULARES, DROGAS Y OTROS ELEMENTOS.MÁS
15 GRAMOS DE COCAÍNA.
PRIMICIA EXCLUSIVA DE FIGAALVARADO
ALLANAN LA UNIDAD PENITENCIARIA Nº 44 DE BATÁN-EXCLUSIVO-VIDEO
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