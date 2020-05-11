EN HORAS DE LA TARDE, UNA PERSONA DE 50 AÑOS DE EDAD, ESTABA TRABAJANDO CON UNA MÁQUINA AGRÍCOLA EN UN CAMPO A UNOS 20 KM. DE MECHONGUÉ YENDO A BALCARCE.
SEGÚN INFORMACIÓN RECIBIDA, LA PERSONA SE DESCOMPUSO Y FUE LLEVADA AL HOSPITAL DE BALCARCE PARA SU ATENCIÓN, DEBIDO A LA LEJANÍA DEL CASO, SE DECÍA QUE HABÍA TENIDO UN PROBLEMA CON LA MAQUINARIA, COSA QUE NO ES CIERTO.
EL TRASLADO A BALCARCE OCURRIÓ HACE ALGUNOS MINUTOS
INFORMÓ FIGAALVARADO
UN TRABAJADOR RURAL SUFRE DESCOMPENSACIÓN Y FUE DERIVADO A BALCARCE-MECHONGUÉ
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