EN HORAS DEL MEDIODÍA, PASADAS LAS 13 HS., TUVIMOS UNA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CON LA FISCAL DEL DISTRITO DRA. FLORENCIA SALAS.
HABLAMOS CON RESPECTO AL TEMA, DONDE SE HABLA DE HACE UNOS DÍAS POR LAS POSIBLES SALIDAS DE PRESOS DE LOS INSTITUTOS CARCELARIOS.
AMABLEMENTE NOS INFORMÓ QUE POR EL MOMENTO SÓLO HAY UN DETENIDO QUE FUE DERIVADO A MIRAMAR, A UNA VIVIENDA CON ARRESTO DOMICILIARIO, DEBIDO A SU ALTO RIESGO A CONTAGIO POR EL CORONAVIRUS.
EL SUJETO ESTÁ CUMPLIENDO CONDENA POR LA LEY 23-737 LEY DE DROGAS O ESTUPEFACIENTES.
SE HABÍAN PEDIDO OTRAS SALIDAS DEL PENAL DE BATÁN, PERO NO SE DIO A LUGAR Y SEGUIRÁN ALOJADOS EN LOS PENALES CORRESPONDIENTES.
NO HAY,, (DE AMBOS SEXOS.) ASESINOS, VIOLADORES NI NADIE CON DELITOS GRAVES QUE HAYAN TENIDO LA POSIBILIDAD DE SALIR DEL PENAL EVITANDO EL INCUMPLIMIENTO DE LA JUSTICIA .
NOS ACLARÓ QUE :" ES LA ÚNICA PERSONA QUE PUEDE ENTENDER EN EL O LOS CASOS DE EXCEPCIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL , PORQUE FLAGRANCIA ENTIENDE EN DELITOS MENORES."
NO HAY NADIE SALVO UN DETENIDO, QUE ESTÉ CON ARRESTO DOMICILIARIO EN GRAL. ALVARADO
PRIMICIA EXCLUSIVA DE FIGAALVARADO
"SÓLO HAY UN RECLUSO CON ARRESTO DOMICILIARIO POR SER PACIENTE DE RIESGO"-HABLÓ LA FISCAL DEL DISTRITO DRA. FLORENCIA SALAS
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