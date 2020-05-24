A PESAR DE TENER ORGANIZACIONES COMO EL OMIC Y OTRAS, LOS COMERCIANTES LOCALES, VAYA A SABER CON JUSTIFICATIVO O NO, AUMENTAN CADA 3 DÍAS LOS ALIMENTOS EN SUS GÓNDOLAS, ¿NO ES QUE HAY QUE RESPETAR LAS NORMAS QUE EL GOBIERNO NOS DICE?.
¿CÓMO PUEDE DEFENDERSE UN CIUDADANO EN ESTE DISTRITO, EL CUAL TRABAJA Y GANA MUCHO MENOS DE LO QUE SE TIENE QUE GANAR Y ENCIMA ENCARECEN LO MÁS IMPORTANTE..LA CANASTA BÁSICA.
SE CUMPLE CON LA CUARENTENA, NO SE TRABAJA Y ENCARECEN LAS COSAS.
FRUTAS YVERDURAS NI HABLEMOS..
LECHE, CARNES, AZÚCAR, HARINAS, YERBAS Y DEMÁS ALIMENTOS TAN NECESARIOS PARA UNA FAMILIA.
YA NI GASEOSAS NI POLVOS PARA HACER JUGOS FICTICIOS SON ECONÓMICOS SUS PRECIOS.
ACÁ NO SE HABLA DE UN ATADO DE CIGARRILLOS, Y ENCIMA CON LA EXIGENCIA DE COMPRAR UN CHOCOLATÍN, SE HABLA DE ALIMENTOS DIARIOS, LOS CUALES APARENTEMENTE CARECEN DE CONTROLES.
ESPEREMOS QUE LAS VISITAS DE LAS AUTORIDADES A LOS COMERCIOS, DEN OTRO RESULTADO, PORQUE HASTA AHORA...NO LE BRINDÓ AL CIUDADANO UNA SEGURIDAD PARA SU BOLSILLO FLACO.
MÁS LOS IMPUESTOS Y GASTOS DIARIOS HACEN UN COMBO PERFECTO, PARA QUE DÍA A DÍA LAS PERSONAS ENFERMEN POR DISTINTOS MOTIVOS, ESO SÍ, NO NOS OLVIDAMOS DE LOS AUMENTOS DESORBITANTES EN LOS MEDICAMENTOS, LAMENTABLE.
ESPERAMOS QUE SEA REALIDAD LO QUE DICEN Y SE IMPONGA EN LOS PRECIOS LOCALES.
INFORMÓ FIGAALVARADO
¿QUIÉN PONE LOS PRECIOS CADA DÍA MÁS ALTOS EN SUPERMERCADOS Y COMERCIOS?-MIRAMAR
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