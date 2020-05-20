LAS DRA. CAMACHO JUNTO A 8 ENFERMEROS Y 3 MUCAMAS ESTÁN POR EL MOMENTO AISLADOS CUMPLIENDO AISLAMIENTO SOCIAL, DEBIDO A POSIBLES CONTAGIOS CON EL CORONAVIRUS.
LOS AISLADOS ESPERARÁN LOS RESULTADOS DE LOS HISOPADOS PARA SABER SI ESTÁN O NO INFECTADOS DEL CORONAVIRUS.
LA DRA. REYES NO ESTÁ AISLADA SEGÚN INFORMACIÓN LLEGADA, POR ESO LA SACAMOS DE LA LISTA.
ESPERAMOS PRONTA RECUPERACIÓN SI ES QUE POSEEN ESTA ENFERMEDAD Y QUE NO SE HAYA CONTAGIADO A MAS RESPONSABLES DEL ÁREA SANITARIA NI CIUDADANO COMÚN..
FOTO ILUSTRATIVA
INFORMÓ FIGAALVARADO
PROFESIONALES AFECTADOS POR AISLAMIENTO SOCIAL Y PREVENTIVO EN EL HOSPITAL MARINO CASSANO-MIRAMAR
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