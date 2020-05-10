HOY 10 DE MAYO LA GENTE SALIÓ A PASEAR POR LA COSTA Y LA CIUDAD, DE 13 A 16 HS.
HUBO LUGARES DONDE NO ESTABA PERMITIDO CIRCULAR O ESTACIONARSE, PERO ASI FUE EL DÍA. ALGUNOS BAJARON A LAS PLAYAS, COSA QUE NO SE PODÍA HACER Y LAMENTABLEMENTE SE DESBORDÓ EL CONTROL, DE CIUDADANOS LOCALES Y DE LOS OTROS QUE NO SABEMOS PORQUÉ ESTABAN EN LA CIUDAD PASEANDO GRANDANESES.
ESPEREMOS QUE NO SE EXPANDA EL CORONAVIRUS Y LA PRÓXIMA SALIDA TENGA MÁS CONTROL.
EN LOS BARRIOS MUCHOS PASEAN A SU PERRO HASTA SIN BARBIJO.
CONTROLES HAY PERO TAMBIÉN DESCONTROLES.
CASO LA VILLA 31 EN BUENOS AIRES, SE HABÍA DESCONTROLADO EL LUGAR Y AHORA EL 76% DE LOS QUE HABITAN EN ESE LUGAR TIENEN CORONA VIRUS O
SOSPECHAS.
HASTA EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA...Y QUE SALGA TODO BIEN PORQUE MUCHOS SE CUIDARON.
INFORMÓ FIGAALVARADO
OJALÁ QUE ESTA SALIDA A LAS CALLES NO TRAIGAN MALAS CONSECUENCIAS PARA LA SALUD-MIRAMAR
Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )
No hay comentarios :
Publicar un comentario