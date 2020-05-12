FALLECE TRABAJADOR RURAL-MECHONGUÉ

EN HORAS DE LA TARDE, UNA PERSONA DE 52 AÑOS DE EDAD, ESTABA TRABAJANDO CON UNA MÁQUINA AGRÍCOLA EN UN CAMPO A UNOS 20 KM. DE MECHONGUÉ YENDO A BALCARCE.
SEGÚN INFORMACIÓN RECIBIDA, ESTA PERSONA FUE APLASTADA POR UN TRACTOR
FUE TRASLADO A BALCARCE, DONDE PASADAS LAS HORAS FALLECE.
SE DESCONOCE COMO SUCEDIÓ EL ACCIDENTE Y INVESTIGA EL CASO.
AL PRINCIPIO NOS HBÍAN INFORMADO QUE SOLO HABRÍA SUFRIDO UNA DESCOMPENSACIÓN, PERO LUEGO SE RECIBE LA NOTICIA QUE NO ERA LA REALIDAD.
LA FAMILIA NO QUIEREQUE TRASIENDA INFORMACIÓN DE NOMBRE Y APELLIDO DEL OCCISO.
LA FAMILIA NO QUIEREQUE TRASIENDA INFORMACIÓN DE NOMBRE Y APELLIDO DEL OCCISO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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