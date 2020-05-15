17.50HS: UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO, FUE ENCONTRADO EN EL SUELO POR LA ZONA DE PARQUEMAR.
FUE AVISADO PERSONAL POLICIAL Y AMBULANCIA DEL NOSOCOMIO LOCAL,
TRATAREMOS DE AMPLIAR
AL PARECER FALLECIÓ EN EL LUGAR Y SE TRATA DE CONSTATAR SU IDENTIDAD Y DONDE VIVE.
INFORMÓ FIGAALVARADO,
ES EL PADRE DE UN EFECTIVO POLICIAL.
NUESTRAS CONDOLENCIAS A SU FAMILIA
ENCUENTRAN A UNA PERSONA EN EN SUELO SIN SIGNOS VITALES -PARQUEMAR-MIRAMAR
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