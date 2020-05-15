.

.

ENCUENTRAN A UNA PERSONA EN EN SUELO SIN SIGNOS VITALES -PARQUEMAR-MIRAMAR

17.50HS:  UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO, FUE ENCONTRADO EN EL SUELO POR  LA ZONA DE PARQUEMAR.
FUE AVISADO PERSONAL POLICIAL Y AMBULANCIA DEL NOSOCOMIO LOCAL, 
TRATAREMOS DE AMPLIAR
AL PARECER FALLECIÓ EN EL LUGAR Y SE TRATA DE CONSTATAR SU IDENTIDAD Y DONDE VIVE.
INFORMÓ FIGAALVARADO,

 ES EL PADRE DE UN EFECTIVO POLICIAL.
NUESTRAS CONDOLENCIAS A SU FAMILIA

a la/s

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )