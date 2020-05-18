DETIENEN A ABUSADOR DE MENORES EN MIRAMAR

HACE UNA HORA PERSONAL POLICIAL DE LA COMISARÍA DE LA MUJER A CARGO DE LA OFICIAL INSPECTOR CECILIA CONTRERAS.
POR ORDEN DE FISCALÍA LOCAL A CARGO DE LA DRA. SALAS, REALIZARON LA DETENCIÓN DE UN SUJETO DE 28 AÑOS DE EDAD, EL CUAL ABUSÓ SEXUALMENTE DE UNA CRIATURA DE 11 AÑOS DE EDAD.ÉSTE ABUSADOR ES VECINO DE LA MISMA, LA CUAL ESTA CAUSA ESTABA EN INVESTIGACIÓN, DONDE POR PRIMERA VEZ SE HIZO CÁMARA GESSEL A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES. ESTA ES LA PRIMERA VEZ QUE SE HAXE CÁMARA GESELL POR LA CUARENTENA QUE EXISTE POR EL CORONAVIRUS EN TODO EL PAÍS.
LA JUEZA LUCRECIA BUSTOS, EN ESTE CASO DIO LA ORDEN DE DETENCIÓN Y GRACIAS AL TRABAJO DE COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FISCALÍA LOCAL , TANTO EN EL RECONOCIMIENTO DE LA CÁMARA GESSEL, DONDE ESO FACILITÓ LAS MEDIDAS DEL JUEZ DE GARANTÍAS.DONDE ESTE SUJETO YA FUE DETENIDO.
ESTO FUE POR EL BARRIO LAS MARGARITAS DE ESTA LOCALIDAD DE MIRAMAR.
ESTO FUE POR EL BARRIO LAS MARGARITAS DE ESTA LOCALIDAD DE MIRAMAR.
SE AGRADECE A LA GENTE DE INFORMÁTICA DE MAR DEL PLATA , DONDE NI EL JUEZ, NI EL ASESOR, NI EL DEFENSOR Y SECRETARIO SE TUVIERON QUE MOVER DE SUS LUGARES EN UNA VIDEO CONFERENCIA DE MICROSOFT TEEN.
LA DIRECCIÓN Y NOMBRE DEL DETENIDO, NO SE BRINDAN POR EL HECHO DE QUE HAY UNA MENOR DE POR MEDIO Y SE RESGUARDA SU IDENTIDAD.
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