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CASO FIESTA ELECTRÓNICA: EL LOCAL TERMINÓ CLAUSURADO POR MUNICIPALIDAD Y PROVINCIA-MIRAMAR

ANOCHE SE CLAUSURÓ EL BALNEARIO BUENOS AIRES, POR RUTA 11, DONDE EN EL LOCAL QUE POSEE SE REALIZÓ UNA FIESTA ELECTRÓNICA, CON APROXIMADAMENTE 20 PERSONAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y ENCONTRANDO TAMBIÉN MARIHUANA.
PROVINCIA Y MUNICIPALIDAD LO CLAUSURARON POR LEY DE REBA (VENTA Y EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS) Y POR CAUSAS FEDERALES A LOS PROPIETARIOS, CON MULTA POR NO CUMPLIR CON
AISLAMIENTO SOCIAL A LOS CONCURRENTES.
UN CASO QUE SOLO FUE PENSADO POR LOS ORGANIZADORES DE ESTE EVENTO  Y QUE ESTABA PROHIBIDO POR LA PANDEMIA, SE HIZO CASO OMISO A LA LEY.
SEGURAMENTE LAS AUTORIDADES DARÁN UN PARTE CON RESPECTO A ESTA TEMÁTICA.
INFORMÓ FIGAALVARADO
a la/s

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