AYER SE REALIZÓ UN DECOMISO EN CALLE 34 Y 17, DONDE UNA CAMIONETA LLEVABA SIN TENER PERMISO DE TRANSPORTAR ALIMENTOS
Y SEGÚN INFORMACIÓN QUE NOS LLEGA A FIGAALVARADO, PASARON LOS CONTROLES ADUCIENDO QUE ERA UNA DONACIÓN PARA DESARROLLO HUMANO, COSA QUE NO ERA CIERTA.
LA MERCADERÍA INCAUTADA FUE DERIVADA A DISTINTOS CENTROS DE NUESTRA CIUDAD.
ABAJO EL PARTE DE BROMATOLOGÍA.:
CASO DECOMISO DE ALIMENTOS A UNA CAMIONETA EN NUESTRA CIUDAD-MIRAMAR
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