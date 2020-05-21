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CASO DECOMISO DE ALIMENTOS A UNA CAMIONETA EN NUESTRA CIUDAD-MIRAMAR

AYER SE REALIZÓ UN DECOMISO EN CALLE 34 Y 17, DONDE UNA CAMIONETA LLEVABA SIN TENER PERMISO DE TRANSPORTAR ALIMENTOS
Y SEGÚN INFORMACIÓN QUE NOS LLEGA A FIGAALVARADO, PASARON LOS CONTROLES ADUCIENDO QUE ERA UNA DONACIÓN PARA DESARROLLO HUMANO, COSA QUE NO ERA CIERTA. 

 LA MERCADERÍA INCAUTADA FUE DERIVADA A DISTINTOS CENTROS DE NUESTRA CIUDAD.
ABAJO EL PARTE DE BROMATOLOGÍA.: 

a la/s

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