BOMBEROS ASOMBRADOS POR EL HUMO CAUSADO EN UN EDIFICIO-MIRAMAR

AYER EN CALLES 21 ENTRE 14 Y 12, EN EL EDIFICIO "IMPERIO", BOMBEROS ACUDE POR UN LLAMADO DE SUPUESTO INCENDIO EN DICHO LUGAR.
AL ENTRAR ERA IMPOSIBLE VER, PUESTO QUE UNA MASA DENSA DE HUMO OBSTACULIZABA LA VISIÓN.
AL LLEGAR A UNO DE LOS DEPARTAMENTOS, LOS HABITANTES LE INFORMARON A LOS EFECTIVOS QUE FUE UNA MALA COCCIÓN DE MILANESAS LAS CUALES ENNEGRECIDAS POR LA ALTA TEMPERATURA ABSORBIDA DENTRO DEL HORNO QUEDARON CARBONIZADAS.
APARENTEMENTE SE OLVIDARON DE LAS MILANESAS...¿QUÉ HABRÁ PASADO NO?.
POR LAS DUDAS NO PREGUNTAMOS EL TELÉFONO DEL QUE COCINABA ESTA NOCHE.
POR LAS DUDAS NO PREGUNTAMOS EL TELÉFONO DEL QUE COCINABA ESTA NOCHE.
INFORMÓ FIGAALVARADO EN EXCLUSIVO
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