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ALLANAMIENTOS EN ZONA DE PARQUEMAR-MUJER-UNA DETENIDA-


POR ORDEN DE FISCALÍA DESCENTRALIZADA, PERSONAL DE DROGAS ILÍCITAS LOCAL, REALIZA  ALLANAMIENTOS EN LOS NOGALES Y 7 DE ABRIL
FUE EN DOS CASAS QUE COLINDAN EN UNA DIO POSITIVO, UNA MUJER DE 28 AÑOS.
POSEÍA   COCAÍNA,  MARIHUANA,  ELEMENTOS DE CORTE, BALANZA DINERO EN EFECTIVO IMP SUMA.
POSEÍA 104GRS.  DE COCAÍNA Y  20 DEGRS.DE MARIHUANA 

SE TITULA TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN. MAÑANA SERÁ INDAGADA POR LA FISCAL DISTRITAL DRA. FLORENCIA SALAS


AMPLIAREMOS PRIMICIA DE FIGAALVARADO 
a la/s

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