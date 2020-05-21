ALLANAMIENTOS EN ZONA DE PARQUEMAR-MUJER-UNA DETENIDA

POR ORDEN DE FISCALÍA DESCENTRALIZADA, PERSONAL DE DROGAS ILÍCITAS LOCAL, REALIZA ALLANAMIENTOS EN LOS NOGALES Y 7 DE ABRILFUE EN DOS CASAS QUE COLINDAN EN UNA DIO POSITIVO, UNA MUJER DE 28 AÑOS.
POSEÍA COCAÍNA, MARIHUANA, ELEMENTOS DE CORTE, BALANZA DINERO EN EFECTIVO IMP SUMA.
POSEÍA 104GRS. DE COCAÍNA Y 20 DEGRS.DE MARIHUANA
SE TITULA TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN. MAÑANA SERÁ INDAGADA POR LA FISCAL DISTRITAL DRA. FLORENCIA SALAS
AMPLIAREMOS PRIMICIA DE FIGAALVARADO
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