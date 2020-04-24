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VUELCA AUTO CON DOS PERSONAS EN RUTA INDEPENDENCIA


19 HS: RECIBIMOS UN WHATSAPP DONDE NOS INFORMAN QUE EN RUTA INDEPENDENCIA, SIN SABER ALTURA DEL SINIESTRO, UN AUTO HABRÍA SUFRIDO UN VUELCO.  QUEDANDO ATRAPADO EL CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE.

SEGÚN INFORMARON PERSONAS EN EL LUGAR, ES PASANDO UN ARROYO ANTES DE TRANSITAR POR CUATRO TRANQUERAS HACIA A MIRAMAR, UNOS 5 KMS. DENTRO DE UN CAMPO. 
NO HAY HERIDOS.
NO CORRESPONDE LA JURISDICCIÓN  A GRAL. ALVARADO SINO A GRAL. PUEYRREDÓN, Y SEGURAMENTE AL MARQUESADO
TRATAREMOS DE AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN
INFORMÓ FIGAALVARADO

a la/s

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