FALLECE UNA PERSONA DE 29 AÑOS, BENJAMÍN MUJICA EN CALLE 18 AL 2900, CON ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS TOMÓ AL PARECER UNA UNA DRÁSTICA DECISIÓN.
LA MADRE ES MAESTRA DEL INSTITUTO EL PRINCIPITO.
SE REALIZA INVESTIGACIÓN POLICIAL.
APARENTEMENTE SU DECESO FUE POR AHORCAMIENTO.
LAMENTAMOS EL DECESO Y BRINDAMOS NUESTRAS CONDOLENCIAS A SUS FAMILIARES Y AMIGOS.
INFORMÓ FIGAALVARADO
UN JOVEN PIERDE LA VIDA EN SU VIVIENDA-MIRAMAR
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