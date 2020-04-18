.

.

UN JOVEN PIERDE LA VIDA EN SU VIVIENDA-MIRAMAR

FALLECE UNA PERSONA DE 29 AÑOS, BENJAMÍN MUJICA EN CALLE 18 AL 2900,  CON ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS TOMÓ AL PARECER UNA  UNA DRÁSTICA DECISIÓN. 

LA MADRE ES MAESTRA DEL INSTITUTO  EL PRINCIPITO.
SE REALIZA INVESTIGACIÓN POLICIAL.
APARENTEMENTE SU DECESO FUE POR AHORCAMIENTO.
LAMENTAMOS EL DECESO Y BRINDAMOS NUESTRAS CONDOLENCIAS A SUS FAMILIARES Y AMIGOS.
INFORMÓ FIGAALVARADO
a la/s

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )