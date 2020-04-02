LA EMPRESA ENCARGADA DE EMPLEAR A LOS OPERARIOS DE LA PLANTA EÓLICA DE MIRAMAR, COMENZÓ A MANDAR TELEGRAMAS DE DESPIDO A ALGUNOS OPERARIOS.
A PESAR QUE EL PRESIDENTE NO ADMITE ESTA POSTURA, LA EMPRESA HACE LO QUE QUIERE.
MÁS DE 200 OBREROS FUERON AVISADOS POR TELEGRAMAS.
LO VENÍAMOS ANUNCIANDO HACE UN MES.Y.ASI PASÓ.
HAN TRAÍDO PERSONAL EXTRANJERO, PERTENECIENTE A LA CAPITAL FEDERAL A VIVIR EN MIRAMAR, Y SEGURO REEMPLAZARÁN A LOS OPERARIOS LOCALES Y ZONALES.
INFORMÓ FIGAALVARADO
SE DIJO QUE NO HABRÍA DESPIDOS-MANDAN TELEGRAMA A OPERARIOS DEL PARQUE EÓLICO-MIRAMAR
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