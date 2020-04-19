EN HORAS DE LA MADRUGADA, 02.00 A 02.30HS, SUJETOS REALIZAN DAÑO EN UNA DE LAS PUERTAS DE INGRESO A UN BAR UBICADO EN 30 Y 21, DONDE INGRESARON Y ROBARON UN TV, COLOR.
FOTO EXTRAÍDA DEL GOOGLE MAPS
CREEMOS QUE HAY CÁMARAS EN EL LUGAR
NO PUDIMOS RESCATAR INFORMACIÓN Y ES POR ESO QUE RECIÉN EN ESTAS HORAS DE LA TARDE NOS INFORMÓ GENTE QUE VIVE EN LAS CERCANÍAS DEL LUGAR.
NO SE DESCARTA LA SUSTRACCIÓN DE OTROS ELEMENTO DEL LUGAR. TAMBIÉN HICIERON DAÑO EN UN AUTOMÓVIL ESTACIONADO EN EL LUGAR, LUEGO LO ENVIARON A UNA COCHERA POR MIEDO A QUE ESTOS SUJETOS REALICEN SUS ANDANZAS SIN SER VISTOS POR PERSONAL POLICIAL.
INFORMÓ FIGAALVARADO
ROBAN Y PROVOCAN DAÑO EN PLENO CENTRO COMERCIAL DE MIRAMAR
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