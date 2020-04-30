ROBAN MOTO E HIEREN AL DUEÑO CON UN PUNTAZO-MAR DEL SUD

HACE DOS NOCHE EN LA VILLA BALNEARIA DE MAR DEL SUD, REALIZARON UN ILÍCITO, DONDE HIEREN A UN HOMBRE, CON UN PUNTAZO EN EL PECHO. A LA VÍCTIMA LE HABÍAN ROBADO UNA MOTO, Y LOS DUEÑOS SALIERON A BUSCARLA POR LA ZONA. AL REGRESAR VEN A UN INDIVIDUO TRATANDO DE ROBAR UN CUATRICICLO Y AHÍ SE TRENZAN A GOLPES CON EL DUEÑO, DONDE RECIBE LA AGRESIÓN CON ARMA BLANCA.
ESTÁ FUERA DE PELIGRO PERO EL LADRÓN ESCAPÓ.
SEGURAMENTE SE INVESTIGA EL CASO.
FUENTE: LA RODANTE COMUNITARIA
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