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PARA TODOS Y TODAS...SALUDOS-MIRAMAR

REALICÉ ESTE VIDEO PARA TODOS LOS QUE VISITAN EL FACEBOOK DE FIGAALVARADO.
LAS NOTICIAS PUEDEN GUSTAR O NO, PERO PARA AQUELLOS MAL HABLADOS, QUE AMENAZAN O TIENEN OTRAS COSTUMBRES DISTINTAS A QUE LOS ARGENTINOS ESTAMOS ACOSTUMBRADOS, NO DEJARÉ PASAR INSULTO O AMENAZA. SE PUEDE DISENTIR Y DISCUTIR SIN OFENDER, Y EL QUE NO LO HACE YA SABEN LO QUE PUEDE PASAR. SALUDOS Y DISFRUTEN DE ESTE VIDEO INFORMATIVO. EL QUE AVISA NO TRAICIONA. BAXTER
a la/s

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