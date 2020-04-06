UN PRODUCTOR AGROPECUARIO, DE APELLIDO SARAZA EL CUAL SE DEDICABA A TRAER DEL SUR DE NUESTRO PAÍS MAQUINARIAS,
SEGÚN INFORMACIÓN BRINDADA A NUESTRA REDACCIÓN, EL RATÓN COLILARGO QUE TRANSMITE ESTA ENFERMEDAD, APARENTEMENTE ATACÓ VIRALMENTE AL EMPRESARIO, DONDE SU DECESO SE PRODUJO EN MAR DEL PLATA Y TENDRÍA APROXIMADAMENTE 60 AÑOS, DATO NO CONFIRMADO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
MUERE PRODUCTOR AGROPECUARIO POR HANTA VIRUS-OTAMENDI
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