.

.

MUERE PRODUCTOR AGROPECUARIO POR HANTA VIRUS-OTAMENDI

UN PRODUCTOR AGROPECUARIO, DE APELLIDO SARAZA EL CUAL SE DEDICABA A TRAER DEL SUR DE NUESTRO PAÍS MAQUINARIAS, 

SEGÚN INFORMACIÓN BRINDADA A NUESTRA REDACCIÓN, EL RATÓN COLILARGO QUE TRANSMITE ESTA ENFERMEDAD, APARENTEMENTE ATACÓ VIRALMENTE AL EMPRESARIO, DONDE SU DECESO SE PRODUJO  EN MAR DEL PLATA Y TENDRÍA APROXIMADAMENTE 60 AÑOS, DATO NO CONFIRMADO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
a la/s

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )