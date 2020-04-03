REALIZAMOS UN RELEVAMIENTO A LAS 10.45HS. POR LOS BANCOS DE LA CIUDAD, DONDE ORDENADAMENTE LA GENTE HACE LA FILA PARA ENTRAR A COBRAR,
HABÍA GENTE MAYOR, QUE FUE ATENDIDA POR PERSONAL POLICIAL, PORQUE ESTABAN CANSADOS DE ESPERAR.
A LOS ALLÍ APOSTADOS LES DIERON AGUA Y ALCOHOL.
LA MUNICIPALIDAD ENTREGÓ SILLAS A LAS ENTIDADES BANCARIAS, NACIÓN Y PROVINCIA PARA QUE LOS MAYORES ESTÉN ATENDIDOS POR ALGUNA INDISPOSICIÓN .
HABÍA MUCHA GENTE EN BANCO NACIÓN Y PROVINCIA, DONDE LAS COLAS DABAN LA VUELTA MANZANA ALGO EN EL BANCO CREDICOOP Y EN EL BANCO SANTANDER MUY POCO.
REGISTRAMOS LAS IMÁGENES Y CREEMOS DENTRO DE TODO, EL PÚBLICO FUE EJEMPLAR.
ACOTAMOS QUE POR DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL, SE TENDERÁN DE LUNES A VIERNES HASTA DESAGOTAR LA DEMANDA DE CIUDADANOS.
INFORMÓ EN PRIMICIA EXCLUSIVA FIGAALVARADO
LA GENTE SE AGOLPÓ EN LOS BANCOS DE LA CIUDAD, PERO EN ORDEN-MIRAMAR
Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )
No hay comentarios :
Publicar un comentario