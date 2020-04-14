DETIENEN A SUJETO VIOLENTO-MIRAMAR

20HS: APROX/. UN SUJETO IRRUMPIÓ EN UNA VIVIENDA DONDE HABITA SU EX-PAREJA Y COMENZÓ A INTIMIDARLA VERBALMENTE Y AMENAZÁNDOLA CON GOLPEARLA.
AL LLEGAR PERSONAL POLICIAL, EL SUJETO ATACA A UN OFICIAL Y ES DETENIDO.
EL FISCAL DE TURNO AL TENER LA NOTICIA, RESUELVE REDIMIR AL VIOLENTO A LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA DONDE MAÑANA VISITARÁ LOS ESTRADOS DE ESA CIUDAD.
NO DAMOS LUGAR DONDE FUE EL HECHO, SEGURAMENTE MÑANA EN EL PARTE POLICIAL DIRÁN DONDE FUE.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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