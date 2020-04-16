"COSAS DE BARRIO":HIP HOP DE IGNACIO FIORENZA-CRUEL REALIDAD DE MIRAMAR-VIDEO

UNA CRUEL REALIDAD EN ESTOS TIEMPOS, IGNACIO, CREADOR DE COSAS DE BARRIO, TRASLADÓ SU PRFEOCUPACIÓN A SU MÚSICA URBANA, EL HIP HOP, DONDE EN LA CIUDAD DE LOS NIÑOS, MIRAMAR, NO DEBERÍA PERMITIRSE ESTOS SUCESOS CRIMINALES SUCEDIDOS HACE UNOS AÑOS ATRÁS HASTA NUESTROS DÍAS....SIN RESOLVER.
SALUDAMOS A IGNACIO Y AQUÍ EXPONEMOS SU OBRA, DONDE PUEDE ASENTIR O DISENTIR SU RELATO, AUNQUE NO CREEMOS QUE SEA INVENTO, PORQUE HAN SUCEDIDO EN LA CIUDAD CASOS HORRENDOS SIN RESOLVER.
"COSAS DE BARRIO"
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