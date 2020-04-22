16.25HS: POR CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, DOS CAMIONES COLISIONARON EN RUTA 88 EMPALME CON LA RUTA 77 .
UNO ES UN CAMIÓN QUE TRANSPORTABA PAPA Y OTRO DE LA EMPRESA NESMARAL.
LA COLISIÓN SE EFECTUÓ DEBIDO A QUE UNO DE LOS CAMIONES DOBLA Y EL OTRO NO LO VE.
LOS CONDUCTORES EL SR. DE OTAMENDI SANTIAGO RAMÍREZ EN CAMIÓN IVECO CON PRODUCTOS DE LA PAPA Y EL OTRO CONDUCTOR DE LA PLATA EN CAMIÓN MERCEDES BENZ SR. TABORDA CLAUDIO.
COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO SUFRIERON LESIONES LEVES POR LOS GOLPES RECIBIDOS.
AL PARECER EL CAMIÓN QUE ERA ORIUNDO DE LA PLATA TRATÓ DE EMPALMAR LA RUTA 88 Y AHÍ SE PRODUJO LA COLISIÓN.
INFORMÓ FIGAALVARADO
COLISIONAN DOS CAMIONES EN RUTA 88 INTERSECCIÓN CON RUTA 77-GRAL. ALVARADO:
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