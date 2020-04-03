ANOCHE ROBARON EN UNA VIVIENDA DE MAR DEL SUD

EN MAR DEL SUD ANOCHE, SUJETOS ROMPEN ALAMBRE PERIMETRAL EN EL FONDO DE UNA FINCA UBICADA EN CALLES 31 ENTRE 104 Y 106.
ENTRAN EN PARTE TRASERA DE LA VIVIENDA SIN HACER RUIDOS Y SE ROBAN AMOLADORA, TRONZADORA, LIJADORA, AGUJEREADORA ATORNILLADORA,A BATERÍA, TACHOS DE PINTURA HERRAMIENTAS VARIAS EN CANTIDAD.
LE ROBAN ESTÉREO DE AUTO, DOCUMENTACIÓN CEDULA Y REGISTRO A NOMBRE DE EMILIANO LARREA.
DIRECTAMENTE LO DEJARON SIN PODER TRABAJAR, DONDE LOS VECINOS LO CONOCEN COMO UN BUEN CIUDADANO.
SI USTED LE OFRECEN ELEMENTOS DE LOS QUE SE HAN DETALLADO, LLAME AL DESTACAMENTO DE MAR DEL SUD O AL 911.
EL CASO SE INVESTIGA.
EL CASO SE INVESTIGA.
IMAGEN ILUSTRATIVA
INFORMÓ EN PRIMICIA FIGAALVARADO
No hay comentarios :
Publicar un comentario