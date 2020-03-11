NOS BRINDARON UNA FOTOGRAFÍA DE UNA UTILITARIA PERTENECIENTE A OBRAS PÚBLICAS DE GRAL. ALVARADO.
ES RELATIVAMENTE NUEVA.
LLAMAMOS A OBRAS PÚBLICAS, DONDE AL PARECER NO FUNCIONA EL TELÉFONO O NO HABÍA NADIE EN ESA OFICINA.
TRATAMOS DE COMUNICARNOS CON FUNCIONARIOS LOCALES Y ALGUNOS, COMO EL INTENDENTE, VIAJARON HACIA LA PLATA O CAPITAL FEDERAL.
CREEMOS QUE POR EL TEMA DEL CORONAVIRUS U OTRA GESTIÓN,TUVIERON QUE ALLEGARSE A ESAS LOCALIDADES.
PERO NADIE NOS PUEDE CONTESTAR ¿QUÉ SUCEDIÓ CON ESA CAMIONETA MUNICIPAL., CON UNA ABOLLADURA EN EL PARANTE DERECHO Y HUNDIMIENTO DEL PARABRISAS.?
EL MÓVIL SE ENCUENTRA EN UN TALLER MECÁNICO, PARA SU PRONTA REPARACIÓN.
OJALÁ ALGÚN FUNCIONARIO NOS BRINDE ESTA INFORMACIÓN, LA CUAL NO ESCAPA DE DUDAS AL RESPECTO.
INFORMÓ FIGAALVARADO
UNA CAMIONETA MUNICIPAL APARECIÓ AVERIADA EN UN TALLER MECÁNICO LOCAL-MIRAMAR
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