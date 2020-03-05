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UN ADOLESCENTE ES ENCONTRADO DESMAYADO EN EL BOSQUE ENERGÉTICO-MIRAMAR

12.30HS: DENTRO DEL BOSQUE ENERGÉTICO UN JOVEN, QUE ANDABA EN BICICLETA,  FUE ENCONTRADO CAÍDO EN EL SUELO CON GOLPE EN SU CABEZA Y DESVANECIDO.
PERSONAL POLICIAL Y DE BOMBEROS EN EL LUGAR.
AMPLIAMOS:
EL JOVEN ACCIDENTADO ESTABA CON SU BICICLETA Y REALIZA UNA MALA MANIOBRA EN EL SECTOR DEL BOSQUE, CAYENDO EN EL  LUGAR.
 HAY POCA SEÑAL DE INTERNET Y DE TELEFONÍA.
INFORMÓ FIGAALVARADO
a la/s

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