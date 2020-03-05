12.30HS: DENTRO DEL BOSQUE ENERGÉTICO UN JOVEN, QUE ANDABA EN BICICLETA, FUE ENCONTRADO CAÍDO EN EL SUELO CON GOLPE EN SU CABEZA Y DESVANECIDO.
PERSONAL POLICIAL Y DE BOMBEROS EN EL LUGAR.
AMPLIAMOS:
EL JOVEN ACCIDENTADO ESTABA CON SU BICICLETA Y REALIZA UNA MALA MANIOBRA EN EL SECTOR DEL BOSQUE, CAYENDO EN EL LUGAR.
HAY POCA SEÑAL DE INTERNET Y DE TELEFONÍA.
INFORMÓ FIGAALVARADO
UN ADOLESCENTE ES ENCONTRADO DESMAYADO EN EL BOSQUE ENERGÉTICO-MIRAMAR
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