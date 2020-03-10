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UN CICLISTA SUFRE ACCIDENTE EN LA RUTA 11-MIRAMAR

11.25HS: EN RUTA 11 ALTURA EL GOLF, UN CICLISTA, DE 70 AÑOS, SUFRE UN ACCIDENTE CON SU BICICLETA.
SE TRATA DE SABER LO SUCEDIDO Y SE INVESTIGA, PERO SEGÚN NOS INFORMARON  SE CAE DE SU BICICLETA Y HASTA EL MOMENTO NO HAY COLISIÓN CON OTRO VEHÍCULO.

LE REALIZABAN RCP EN EL LUGAR.
AMBULANCIA TRASLADÓ AL ACCIDENTADO AL HOSPITAL,  JOSÉ ZAMODE DE APELLIDO , LLEGÓ SIN  VIDA.

POSIBLE PARO CARDIOVASCULAR.

 AMPLIAMOS
PASADOS LOS MINUTOS FALLECE ANTES DE LLEGAR AL HOSPITAL.
INFORMÓ FIGAALVARADO
a la/s

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