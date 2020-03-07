TRES SUJETOS DETENIDOS POR VENTA DE DROGAS Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS-MDQ-VIDEOS

EN CALLE CIANCHETTA AL 2800, SE APREHENDIÓ A UN SUJETO DE 44 AÑOS DE EDAD, Y A OTRO DE 26.
SE LES SECUESTRA ARMA DE FUEGO CAL. 38, 50 MUNICIONES, UNA ESCOPETA DOBLE CAÑO CALIBRE 12.70, CON 16 MUNICIONES DEL MISMO CALIBRE, UN ARMA DE FUEGO CAL. 22 CON 5 MUNICIONES, 25 ENVOLTORIOS DE COCAÍNA CON UN PESO DE 180GRS. MÁS 1.000 PESOS.
EN OTRO DOMICILIO LINDERO DE CIANCHETTA AL 2800, SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE CIUDADANO DE 25 AÑOS, Y AL SECUESTRO DE GORRA CON INSCRIPCIÓN DE DROGAS ILÍCITAS, DE POLICÍA DE PROVINCIA DE BS. AS., COMO ASÍ TAMBIÉN UNA CHOMBA DE DROGAS ILÍCITAS Y UNIFORME POLICIAL.
UFIJE RATIFICA LAS DETENCIONES Y SON ALOJADOS EN LA UNIDAD PENAL Nº 44 DE BATÁN.
LOS APREHENDIDOS REGISTRAN
ANTECEDENTES POR INF LEY 23.737, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, TTVA DE ROBO, HURTO, ROBO, TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES, ENCUBRIMIENTO, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, ROBO CALIFICADO HECHO RECIENTE.
EL 05/03/20, SE DENUNCIA QUE EN CALLE GHANDI Y VUELTA DE OBLIGADO, ES INTERCEPTADA UNA MUJER POR DOS VEHÍCULOS, DONDE SE BAJAN DE LOS VEHÍCULOS DISPARÁNDOLE, NO HIRIÉNDOLA, LUEGO SE DAN A LA FUGA.
EL PERSONAL DE GTO TRAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN, DAN CON LOS AUTORES DEL HECHO SOLICITANDO MEDIDAS DE ALLANAMIENTOS.
SE CARATULA: ALLANAMIENTOS - TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA Y DE USO CIVIL, TENENCIA ILEGAL DE ESTUPEFACIENTES FINES COMERCIALIZACION – ENCUBRIMIENTO
INFORMÓ FIGAALVARADO
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