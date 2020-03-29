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SOLO ES UNA PREGUNTA QUE DA VUELTAS EN MI CABEZA-POR FIGAALVARADO

COMO UNA PELÍCULA DE CIENCIA FICCIÓN, VEMOS LO QUE SUCEDE EN LOS PAÍSES MÁS CIVILIZADOS DEL MUNDO, Y LOS QUE SUFREN POR NO TENER UNA ECONOMÍA  ACORDE A LAS CIRCUNSTANCIAS, DONDE NECESITAN URGENTEMENTE MEDICAMENTOS, CAMAS, RESPIRADORES Y LOGÍSTICA PARA PODER COMBATIR ESTE VIRUS ENDEMONIADO.

La primera guerra viral en África fue en  Biafra - Nigeria -foto
ver nota en:

https://elpais.com/elpais/2017/05/25/africa_no_es_un_pais/1495711215_453548.html

PERO HE DE AQUÍ UNA PREGUNTA, Y NO UNA AFIRMACIÓN: ¿SE VERÁN BENEFICIADOS LOS PAÍSES QUE POSEEN ALTA MORTANDAD DE CIUDADANOS?

 ESTA PREGUNTA ES DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LOS DECESOS POR CORONAVIRUS SON DE PERSONAS CON MÁS DE 50 AÑOS HACIA ADELANTE.

 SABEMOS QUE HAY ALGUNOS CASOS DE JÓVENES O NIÑOS, PERO LA MAYORÍA ES PASANDO ESA EDAD, Y ENCIMA EN PAÍSES COMO ITALIA, ELIGEN ENTRE LOS MÁS JÓVENES PARA SALVARLOS DEL VIRUS MORTAL, DEJANDO A MILES DE ABUELOS SIN ASISTENCIA..

 NOS PREGUNTAMOS SI ES FACTIBLE QUE HAGAN ESTOS VIRUS  PAÍSES  SUPER DESARROLLADOS QUE ESTÁN SUPERPOBLADOS DE GERONTES (PERSONAS MAYORES), DONDE AL MORIRSE, SE DEJA DE MANTENER ECONÓMICAMENTE AL FALLECIDO CON JUBILACIONES, MEDICAMENTOS, HOSPITALIZACIONES Y DEMÁS BENEFICIOS QUE POSEEN DESPUÉS DE HABER APORTADO TODA SU VIDA EN LA MAYORÍA.

 CUESTA MUCHO MANTENER EL SISTEMA Y EN MUCHAS NACIONES YA ESTÁN ECLOSIONANDO ECONÓMICAMENTE PORQUE  ES IMPOSIBLE MANTENERLOS.
LLAMO A LA REFLEXIÓN, SOLO ESO Y PIENSO QUE NO ESTOY ALEJADO A ESTA REALIDAD.

 OJALÁ CAMBIE ESTA SITUACIÓN, SINÓ TODOS CORREREMOS ESTE PELIGRO CADA TANTO.

 PUEDO ESTAR EQUIVOCADO, PERO NADIE PODRÍA CONTESTAR ESTA NOTA, SALVO EL SUPREMO QUE ES DIOS.
EUGENIO BRIA-DIRECTOR DE FIGAALVARADO 
a la/s

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