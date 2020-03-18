SITUACIÓN DE COSTA AZUL Y EMPRESAS DE LARGA DISTANCIA PARA MAÑANA Y EL FIN DE SEMANA-MIRAMAR
NOS INFORMARON QUE MAÑANA JUEVES Y VIERNES SEGUIRÁ RIGIENDO EL HORARIO YA APLICADO HASTA EL MOMENTO Y EL SÁBADO SE REDUCIRÁ A UNA HORA LA SALIDA DE LOS MISMOS.
SÁBADOS Y DOMINGOS
LOS MICROS DE LARGA DISTANCIA FUNCIONARÁN HASTA EL VIERNES A LAS 24 HS.
LUEGO NO HABRÁ SERVICIO O SE RESTRINGIRÁN LOS MISMO EN HORARIOS DE SALIDA, ESTO A RESOLVER EN LAS ÚLTIMAS HORAS.
INFORMÓ FIGAALVARADO EN EXCLUSIVA
No hay comentarios :
Publicar un comentario