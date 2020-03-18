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SITUACIÓN DE COSTA AZUL Y EMPRESAS DE LARGA DISTANCIA PARA MAÑANA Y EL FIN DE SEMANA-MIRAMAR

NOS INFORMARON QUE MAÑANA JUEVES Y VIERNES SEGUIRÁ RIGIENDO EL HORARIO YA APLICADO HASTA EL MOMENTO  Y EL SÁBADO SE REDUCIRÁ A UNA HORA LA SALIDA DE LOS MISMOS.

 SÁBADOS Y DOMINGOS

LOS MICROS DE LARGA DISTANCIA FUNCIONARÁN HASTA EL VIERNES A LAS 24 HS. 
LUEGO NO HABRÁ SERVICIO O SE RESTRINGIRÁN LOS MISMO EN HORARIOS DE SALIDA, ESTO A RESOLVER EN LAS ÚLTIMAS HORAS.
INFORMÓ FIGAALVARADO EN EXCLUSIVA
a la/s

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