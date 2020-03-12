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SE ROBABA LOS MORRONES DE LAS QUINTAS-MDQ


PERSONAL POLICIAL EN HORAS DE LA TARDE APREHENDE EN RUTA 226 KM 19 A UN SUJETO DE 21 AÑOS DE EDAD.

EL MISMO CIRCULABA EN UNA CAMIONETA PEUGEOT 504, SECUESTRANDO EN SU PODER 5 CAJONES O JAULAS DE MORRÓN Y VARIAS JAULAS VACÍAS, CONSTATANDO QUE ESA MERCADERÍA HABÍA SIDO SUSTRAÍDA EN HORAS DE LA MAÑANA EN LA QUINTA "EL SUEÑO" DE LA ZONA DE SIERRA DE LOS PADRES-
LA UFI DISPUSO SECUESTRAR LA VERDURAS SIN ADOPTAR MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LIBERTAD PARA CON EL SUJETO DEMORADO.


ACTUÓ CRIA. 14 –
 SE TITULA: ROBO EN GRADO DE TENTATIVA
UFIJE 4 DRA. ANDREA GOMEZ
a la/s

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