SE SEGUIRÁN DICTANDO CLASES CON NORMALIDAD, A PESAR DEL CALOR REINANTE EN LA ZONA, ASÍ NOS INFORMÓ LA SECRETARIA DEL CONSEJO ESCOLAR, LUJÁN CERIOTTI.
AYER NOS HABÍA INFORMADO QUE ESTÁ EN CADA MADRE O PADRE, EL ENVÍO DEL ALUMNO AL COLEGIO O INSTITUTO, SI ES QUE EL NIÑO O NIÑA SUFREN DE GOLPE DE CALOR.
LA JORNADA SE PRESENTE CON TÉRMICAS DE 32 A 34 GRADOS, PERO DENTRO DE LAS AULAS AUMENTA SU GRADUACIÓN.
VERTIR A LOS ALUMNOS CON ROPAS LIVIANAS Y DECIRLES QUE SI TIENEN CALOR, COMUNICARLE A SU MAESTRA.
INFORMÓ FIGAALVARADO
SE DICTAN CLASES CON NORMALIDAD-GRAL. ALVARADO
Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )
No hay comentarios :
Publicar un comentario